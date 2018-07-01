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Медведи разорвали более 60 овец в Кыргызстане

31 Июля 2018 15:09 247
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Медведи разорвали более 60 овец в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кара-Кульджинском районе Ошской области медведи разорвали 67 овец, передает агентство «Кабар» со ссылкой на районный пастбищный комитет.

По уточненным данным, 22 июля текущего года два медведя напали на кошару местного жителя Сабиржан уулу Куштарбека. Кошара располагается на жайлоо Беш-Терек неподалеку от села Октябрь сельского округа Кашка-Жол.

В результате нападения были растерзаны 67 овец, находившихся в кошаре. Увидев приближавшихся хищников, чабан испугался и решил сбежать. Во время побега он оступился и упал, после чего потерял сознание. На данный момент известно лишь то, что чабан сломал себе руку.

После появления информации о нападении медведей на скот представители местных органов власти провели с сельчанами разъяснительные работы. Кроме того, даны поручения о необходимости отогнать медведей подальше от жайлоо.


Медведи разорвали более 60 овец в Кыргызстане 

 

 

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Ключевые слова: Кыргызстан, Происшествия,
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