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    Медстраховки не имеют 20% жителей СКО

    22 Июня 2022, 14:42

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 115,6 тыс. человек - это пятая часть населения региона - не участвуют в системе социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования, около 80 тыс. человек не совершили ни одного платежа за последний год. Среди незастрахованных почти четверть составляют наемные работники, около 5 тыс. человек – плательщики ЕСП, более 1,7 тыс. – индивидуальные предприниматели.

    Большая часть незастрахованных – жители региона в возрасте 30-50 лет.

    «Согласно представленной департаментом государственных доходов информации, задолженность по платежам на ОСМС составляет 34,1 млн тенге. Из них 73% приходятся на район им. Г. Мусрепова и Тайыншинский», - добавили в пресс-службе.

    Всего с начала года североказахстанцы перечислили в Фонд социального медицинского страхования 5,4 млрд тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Страхование Здравоохранение Регионы Казахстана Общество
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