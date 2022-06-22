Медстраховки не имеют 20% жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 115,6 тыс. человек - это пятая часть населения региона - не участвуют в системе социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования, около 80 тыс. человек не совершили ни одного платежа за последний год. Среди незастрахованных почти четверть составляют наемные работники, около 5 тыс. человек – плательщики ЕСП, более 1,7 тыс. – индивидуальные предприниматели.

Большая часть незастрахованных – жители региона в возрасте 30-50 лет.

«Согласно представленной департаментом государственных доходов информации, задолженность по платежам на ОСМС составляет 34,1 млн тенге. Из них 73% приходятся на район им. Г. Мусрепова и Тайыншинский», - добавили в пресс-службе.

Всего с начала года североказахстанцы перечислили в Фонд социального медицинского страхования 5,4 млрд тенге.