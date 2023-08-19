Медсестра убила 7 младенцев в Британии

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британский суд присяжных признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Она убивала новорожденных, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

Летби также была признана виновной в попытке убийства еще шести младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.

Присяжные не смогли вынести вердикт в отношении еще шести обвинений, которые относятся к попыткам убийства младенцев. Прокуроры попросили 28 дней, чтобы решить, будут ли они добиваться повторного судебного разбирательства по этим пунктам.

Манчестерский суд должен вынести приговор Летби 21 августа.

Ведущий консультант неонатального отделения, где работала Люси Летби, рассказал Би-би-си, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать.