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    Медсестра подделывала документы для пересечения границы Казахстана и Узбекистана

    26 Июля 2021, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медсестра Сарыагашской районной больницы подделывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана. Об этом на брифинге сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следователями изобличена медсестра Сарыагашской районной больницы, которая в нарушение мер по усилению санитарно-эпидемиологического режима, связанного с недопущением распространения коронавирусной инфекции COVID-19, подделывала и реализовывала медицинские документы, являющиеся основанием для пересечения государственной границы Казахстана и Узбекистана», - сказала Шугыла Бериккызы.

    По данным МВД, установлено, что задержанные подделывали справки-приглашения медицинских учреждений Республики Казахстан, которые они реализовали от 3 000 до 8 000 тенге.

    «Этот поддельный документ давал возможность пересекать государственную границу, якобы по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг, а также для выезда за границу», - уточнила Шугыла Бериккызы.

    В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подготовленные к реализации 1 266 медицинских бланков с заранее проставленными печатями.

    Проводится досудебное расследование по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту поддельных документов.

    МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 4 лет, а за его использование - арест до 40 суток.

    Ранее сообщалось, что три жителя Туркестанской области задержаны за подделку медицинских документов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью Происшествия Узбекистан МВД РК
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