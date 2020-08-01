Медработникам Нур-Султана в честь Курбан айта раздали горячие обеды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках акции с 31 июля по 2 августа планируется раздача 8 100 горячих обедов медработникам с соблюдением всех санитарных норм и правил, передает официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии задействовано 12 стационаров, в которых ежедневно работают свыше 2 700 сотрудников. На период раздачи участники и волонтеры обеспечены необходимыми защитными средствами (маски, перчатки, антисептические средства) и ознакомлены с инструктажем по соблюдению расстояния и режима карантина.

«В честь Курбан айта мы, волонтеры Нур-Султана, раздаем горячие блюда людям в белых халатах. Кампания продлится с 31 июля по 2 августа. Горячие обеды будут распределены в 12 больницах в Нур-Султане», – сообщил волонтер, специалист ГКП «Астана жастары» Бактияр Есентаев.

За качеством еды проследили специалисты.

«Сегодня, в Курбан айт, для медицинских работников организовано бесплатное питание. В связи с этим отдел совместно с Национальным центром экспертизы провели исследование качества продуктов питания. Все соответствует санитарным нормам», – говорит руководитель отдела городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Дамира Нуран.

Врач городской многопрофильной детской больницы № 3 Айдана Курак от имени всех своих коллег поблагодарила добровольцев.

«Большое спасибо, что пришли поздравить нас накануне Курбан айта. Я желаю вам пережить этот трудный период и вернуться к нормальной жизни как можно скорее», – сказала А. Курак.

Поддержку масштабной акции оказали мечеть «Нур-Астана», управление по делам религий города, спасатели ДЧС, республиканский штаб МК «Жас Отан» партии «Nur Otan», ресторан «Гаухартас», Ассамблея народа Казахстана, волонтерские организации, акимат района Сарыарка, компания «Аль Баракат» и просто добрые люди, которые проявили милосердие и не остались в стороне.