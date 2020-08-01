Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Медработникам Нур-Султана в честь Курбан айта раздали горячие обеды

    1 Августа 2020, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в рамках акции с 31 июля по 2 августа планируется раздача 8 100 горячих обедов медработникам с соблюдением всех санитарных норм и правил, передает официальный сайт столичного акимата.

    В мероприятии задействовано 12 стационаров, в которых ежедневно работают свыше 2 700 сотрудников. На период раздачи участники и волонтеры обеспечены необходимыми защитными средствами (маски, перчатки, антисептические средства) и ознакомлены с инструктажем по соблюдению расстояния и режима карантина.

    «В честь Курбан айта мы, волонтеры Нур-Султана, раздаем горячие блюда людям в белых халатах. Кампания продлится с 31 июля по 2 августа. Горячие обеды будут распределены в 12 больницах в Нур-Султане», – сообщил волонтер, специалист ГКП «Астана жастары» Бактияр Есентаев.

    За качеством еды проследили специалисты.

    «Сегодня, в Курбан айт, для медицинских работников организовано бесплатное питание. В связи с этим отдел совместно с Национальным центром экспертизы провели исследование качества продуктов питания. Все соответствует санитарным нормам», – говорит руководитель отдела городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Дамира Нуран.

    Врач городской многопрофильной детской больницы № 3 Айдана Курак от имени всех своих коллег поблагодарила добровольцев.

    «Большое спасибо, что пришли поздравить нас накануне Курбан айта. Я желаю вам пережить этот трудный период и вернуться к нормальной жизни как можно скорее», – сказала А. Курак.

    Поддержку масштабной акции оказали мечеть «Нур-Астана», управление по делам религий города, спасатели ДЧС, республиканский штаб МК «Жас Отан» партии «Nur Otan», ресторан «Гаухартас», Ассамблея народа Казахстана, волонтерские организации, акимат района Сарыарка, компания «Аль Баракат» и просто добрые люди, которые проявили милосердие и не остались в стороне.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Благотворительность Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Завершен сбор средств для пострадавших от лесных пожаров в области Абай
    ДУМК запустило сайт для проведения жертвоприношений на Курбан Айт
    17 млн тенге собрали предприниматели для пострадавших при пожаре в области Абай
    Freedom Holding Corp. и Semey Cement окажут финансовую поддержку семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане