Медработникам необходим особый статус – руководитель Акмолинского облздрава

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О необходимости укреплять правовую и социальную защиту медиков, а также внедрить комплексную систему закрепления их статуса неоднократно говорил в своих выступлениях Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Сегодня акмолинские медработники бьют тревогу: все чаще они оказываются не защищены законодательно от нападок пациентов. О том, почему необходимо приравнять медиков к сотрудникам полиции, в материале корреспондента МИА «Казинформ».

О проблеме незащищенности медработников страны говорил Президент РК Касым-Жомарт Токаев еще летом минувшего года.

К сожалению, медики Акмолинской области все чаще оказываются не защищены законодательно при угрозах, нападениях и оскорблениях со стороны пациентов.

«Нам приходится сталкиваться с тем, что не все люди адекватны, многие воспринимают наших сотрудников как каких-то врагов. У нас было несколько случаев нападения на бригады скорой помощи. Последний случай произошел на территории городской больницы. Наши сотрудники доставляли пациента с подозрением на острую хирургическую патологию. Его сопровождал друг в нетрезвом состоянии, который безо всякой причины вдруг набросился на фельдшера и ударил его в лицо. У человека была травма, было написано заявление в полицию», - поделился главный врач Акмолинской областной станции скорой медицинской помощи Александр Высоцкий.

Медики скорой помощи могут рассказать и о тех случаях, когда пациенты в возбужденном состоянии, как правило, в алкогольном опьянении, ведут себя неадекватно, а после, протрезвев, не могут дать ответа, зачем это сделали.

«У нас была ситуация в Целиноградском районе: бригада приехала на вызов, машина стояла во дворе, в два часа ночи мимо проходил молодой человек и ни с того, ни с сего он набросился на нашу машину, разбил стекла, фары, наши сотрудники его скрутили, вызвали полицию. На следующий день, протрезвев, он не мог объяснить, что нашло на него. Есть, конечно, еще одна категория пациентов – это психически больные люди, которые состоят на диспансерном учете или впервые заболевшие с острым психозом, которые также могут вести себя неадекватно», - добавил А. Высоцкий.

По словам главврача скорой, основные инциденты нападения на медиков в Акмолинской области происходили в Целиноградском районе, Косшы, Степногорске и Кокшетау.

«К сожалению, все защищающие медиков законы сводятся к гражданско-правовой ответственности. Но сам статус медика по сути ничем не защищен. Хотя в этом направлении ведется определенная работа и по профсоюзной линии, и Минздравом», - добавил А. Высоцкий.

По словам руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Наримана Сыздыкова, парадокс ситуации заключается в том, что тот, кто спасает и защищает жизни людей, сам оказывается незащищенным.

«Очень много случаев нападения на медиков при исполнении их служебных обязанностей. Как правило, за это не предусмотрено никакой дополнительной административной и уголовной ответственности. Согласно опросу медработников, каждый из них несколько раз в месяц подвергается если не нападению и угрозам, то оскорблениям. Особенно не защищен в этом плане средний медицинский персонал, в отношении которого чаще всего и проявляются насилие и оскорбление», - отметил Н. Сыздыков.

Конечно, никто не исключает и ошибки медиков. Но статистика говорит о том, что 90% жалоб пациентов не связано с профессиональной деятельностью врачей, а связано с деонтологией.

Кстати, недавно в Акмолинской области появился прецедент защиты медработниками своих прав.

«К нам обратилась семья с двумя детьми. Фельдшер посмотрела 6-месячного малыша, но в госпитализации он не нуждался. Врач объяснила, что госпитализации ребенок не подлежит, на что отец начал вести себя агрессивно, разговаривать на повышенных тонах и материться», - рассказала заместитель главного врача по медчасти многопрофильной областной детской больницы Жанар Аубакирова.

Врач написала заявление в полицию. Специализированным судом по административным правонарушениям города Кокшетау 6 декабря 2021 года житель областного центра был признан виновным в совершении мелкого хулиганства и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 14585 тенге.

«Конечно, Закон и Конституция защищают всех нас…Но я считаю, что медработники должны быть защищены законом, как и полицейские. Ведь они так же находятся при исполнении. У медработника должен быть определенный статус. А престиж нужно подымать зарплатой. Кроме того, медики должны быть социально защищены. К примеру, два раза в год проходить какие-то оздоровительные процедуры… Но, конечно, хочу сказать медработникам, чтобы они никогда не провоцировали пациентов. Пациент всегда остается пациентом. Ему все спишется на болезнь. А тебе, при том, что ты при исполнении обязанностей, скажут только, что ты врач и сам выбрал эту работу», - поделился своим мнением заместитель руководителя управления здравоохранения региона Нурлан Шагиров.

На сегодняшний день в Акмолинской области, как и по всему Казахстану, ощущается острая нехватка медицинских кадров. Медработники порой уходят из выбранной специальности, не чувствуя должную защиту.

«Я бы хотел предложить, и, думаю, многие коллеги поддержат меня, законодательно наделить врачей таким же правом неприкосновенности, как, скажем, спецслужбы, к примеру – полицейские. Ведь те нормы защиты медработников, которые существуют в законодательстве, недостаточны. Медики должны быть защищены, и престиж их работы зависит от этой защиты. Если мы приравняем медработников к сотрудникам полиции, то в отношении них будет так же действовать особый порядок государственной защиты. У медиков таких прав нет. Думаю, нужно начать разработку данного законопроекта. У нас сейчас большая утечка кадров, престиж медработников падает. За два года пандемии было некоторое улучшение в плане отношения к врачам - они оказались в поле зрения общественности. Но когда это все уходит, мы сталкиваемся с действительностью: статус медработника не изменился», - подытожил Н. Сыздыков.