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    Медработник с шизофренией и просроченные лекарства: какие нарушения выявили в детских лагерях области Жетысу

    16 Августа 2023, 11:39

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратура области Жетысу проводит проверку в деятельности 9 детских лагерей, состояние которых не соответствует предъявляемым требованиям закона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, в лагере «Карлыгаш» (Коксуский район) вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам продукты питания для детей закупались при отсутствии ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификатов безопасности.

    Не соблюдаются нормы ежедневного рациона питания для детей. Элементарно, в меню отсутствовали блюда из свежих овощей.

    Практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности.

    Отсутствуют первичные средства пожаротушения - огнетушители и пожарные гидранты, не обеспечены беспрепятственные выходы эвакуационных путей при пожаре.

    В отдельных лагерях хранились просроченные лекарственные средства.

    Условия проживания и досуга детей в лагерях также не соответствуют требованиям технических норм и безопасности.

    Основные (корпусы, дома) и вспомогательные (кухня, санузлы и т.д.) здания лагерей изношены, требуют капитального ремонта.

    В лагере «Шагала» (Алакольский район) игровые оздоровительные комплексы вовсе отсутствуют.

    Более того, в одном из лагерей города Текели установлен медицинский работник, который состоит на учете с диагнозом «Параноидная шизофрения».

    «Проверочные мероприятия продолжаются. По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора», - резюмировали в прокуратуре.

    Ранее прокуратура Шымкента в деятельности детских оздоровительных лагерей выявила нарушения, влияющие на жизнь и здоровье детей. В некоторых лагерях города отсутствовала система пожарной безопасности и работали медсестры, которые не прошли квалификацию.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Генпрокуратура Регионы Казахстана Общество Жетысуская область Дети Прокуратура
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