Медпомощь пострадавшим и находящимся в СИЗО оказывается в полном объеме - ФСМС Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Алматы Тлеухан Абилдаев сообщил, что медпомощь пострадавшим в ходе массовых беспорядков и находящимся в СИЗО, оказывается в полном объеме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадавшие, которые попали в СИЗО или получившие какие-то травмы, ранения в ходе январских событий, бесплатно получают гарантированную медицинскую помощь в рамках ГОБМП. Фактов о том, что пострадавшие не получали соответствующую медпомощь в том объеме, в котором они нуждаются, на сегодня не имеем», - сказал он.

Он добавил, что фондом медстрахования и управлением общественного здоровья города была организована консультативная и хирургическая помощь всем пострадавшим, в том числе и находящимся в следственных изоляторах.

«В этом аспекте взаимодействие между гражданской службой и специализированной службой на уровне КУИС, СИЗО по городу Алматы обеспечено на достаточном уровне», - заметил спикер.

По его словам, ситуация находится под контролем. Пострадавшим медпомощь оказывается в полном объеме.

Напомним, в 2021 году более 26 тысяч взрослых пациентов, также более 40 тысяч детей были обеспечены пакетом обязательного социального медицинского страхования в Алматы.