Медпоезд «Жәрдем» примет жителей Жамбылской области в октябре

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Медицинский поезд «Жәрдем» завершил движение по Туркестанской области и прибыл в Жамбылскую. Врачи поезда подвели итоги работы, рассказали о самых неординарных случаях и поделились планами на ближайший месяц, передает МИА «Казинформ».

В Жамбылской области «Жәрдем» посетит 15 станций: 4-5 октября прием пациентов состоится на станции Боранды, 6-7 октября – Актаутас, 8-9 октября – Жанатас, 10-11 октября – Ушболак, 12-13 октября – Акшолак, 14-15 октября – Акыртобе, 16-17 октября – Малдыбай, 18-19 октября – Татты, 20-21 октября – Берлик 1, 22-23 октября – Хантау, 24-25 октября – Киякты, 26-28 октября – Шыганак, 29-30 октября – Мынарал, 31 октября-2 ноября – Сары-Шаган, 3-5 ноября – Шокпар. Часы приема пациентов – с 9:00 до 18:00.

Итоги работы медицинской бригады в Туркестанской области: консультативную помощь получили 8720 человек, среди которых 3033 – это дети.

Работая в отдаленных поселках, доктора сталкиваются с тяжелыми случаями.

«Обследуя жителя станции Дарбаза, мы выявили у него острое нарушение мозгового кровообращения и заподозрили рак головного мозга. В срочном порядке направили мужчину на госпитализацию в районную больницу. К сожалению, диагноз подтвердился, сейчас он готовится к операции», - сказала главный врач медицинского поезда «Жәрдем» Айнур Егинбаева.

По ее словам, в каждом регионе медбригада сталкивается с разными особенностями. Например, на западе чаще всего к докторам обращаются с кожными заболеваниями, в Туркестанской и Кызылординской областях чаще встречаются пациенты с желчекаменными и мочекаменными болезнями.

«Мы очень рады, что медицинский поезд прибыл в наш поселок и мы можем пройти обследование у квалифицированных врачей. У нас ощущается нехватка узких специалистов. Все они находятся в областных поликлиниках, но у многих сельчан нет возможности выехать, часто просто из-за нехватки времени: работа, хозяйство. Поэтому я считаю, что это очень важный проект и спасибо его организаторам», - отметила одна из жительниц станции Дарбаза.

В составе бригады медицинского поезда работают такие специалисты, как терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, психолог и дерматовенеролог.

Поезд «Жәрдем» начал свое движение 23 мая из Алматы, за это время он, помимо Туркестанской, проехал еще 5 областей – Мангистаускую, Атыраускую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Кызылординскую.

Совместно с поездом «Саламатты Қазақстан», «Жәрдем» оказывает первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь жителям отдаленных станций, которые не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Медпоезд «Саламатты Қазақстан» в октябре объедет Карагандинскую и Улытаускую области.

Проект «Медицинские поезда» впервые был запущен в 2010 году, и ежегодно его реализовывали до 2019 года, сделав перерыв во время пандемии коронавируса. За весь этот период три консультативно-диагностических поезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» посетили более 1700 отдаленных регионов Казахстана, обследовав около 488 880 жителей.

Фото: rail-news.kz