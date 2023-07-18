Медпоезд «Саламатты Қазақстан»: жители глубинки получают юридическую помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поезд «Саламатты Қазақстан» продолжает движение по железной дороге и по пути останавливается на самых отдаленных станциях. На этом пути растет число жителей, получающих не только медицинскую, но и медиативную, юридическую помощь. На станции Шар одинокой матери помогли решить проблему с выплатой алиментов, а также поставили в очередь для приобретения жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna» при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК, Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фонд социальных проектов».

В этом году, благодаря поддержке Нацкомиссии, жители станций впервые получают консультации по вопросам социальных выплат, АСП, назначения пенсий. Профессиональные юристы и медиаторы помогают им в решении разных жизненных вопросов. Они уже оказали правовую помощь жителям станций Иртышский завод, Тишинская, Ермаковка, Таусамалы, Алтай и Кумыстау Восточно-Казахстанской области и жителям станций Шар, Суук-Булак, Бель-Агач области Абай.

На станции Шар Жарминского района Абайской области юристы помогли одинокой матери, которая воспитывает трех несовершеннолетних детей. Она живет с пожилыми родителями в двухкомнатной квартире, которая находится в аварийном состоянии. Юристы направили в прокуратуру ее заявление о бездействии частного судебного исполнителя Семея. Женщину также поставили в очередь для приобретения жилья с последующим выкупом. Уже этой осенью она получит ключи от 3хкомнатной квартиры. Женщина также хотела открыть собственное дело. Поэтому ей выделят помещение в Доме культуры. За аренду не нужно платить.

С 26 мая текущего года медиаторы и юристы помогли 622 гражданам, подписано 104 медиативных соглашений. Все озвученные людьми вопросы на встрече с юристами и медиаторами медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» взяты под контроль акимов сельских округов, районов Абайской и Восточно-Казахстанской областей.

Наряду с этим, с 26 июня по 10 июля 2023 года профессиональные медиаторы и юристы также оказали правовую помощь жителям станции Макинка Акмолинской области, станций Саумалколь, Янко, Белоградовка, Сулы, Бауманская Северо-Казахстанской области, станций Тогузак, Денисовка, Зааятская, Казанбасы Костанайской области.

Медиаторы и юристы медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» рассмотрели обращения 596 граждан и подписали 62 медиативных соглашения. Юристы проконсультировали 55 граждан по вопросам наследства, 60 человек по вопросам раздела имущества, 49 сельчан по процедуре банкротства, 52 граждан по вопросам распоряжения долями земельных паев.

Также рассмотрены обращения: 66 - по оформлению инвалидности, пенсий и пособий, 67 - по получению арендного жилья, 54 - по выплате алиментов, 61 - по вопросам пенсионных отчислений и ОСМС, 54 - по телефонному мошенничеству, 53 - по вопросам нарушения трудовых прав.

Кроме того, юристы помогли двум жителям станций Денисовка и Зааятская, которым требовалась операция на сердце. Пациенты поставлены в очередь для проведения операции в Национальном центре кардиологии в Астане.

Медиаторы и юристы сопровождают вопросы жителей до конечного результата. За что жители станций особенно благодарны, ведь для них это жизненно-важные вопросы.