Медпоезд «Саламатты Қазақстан»: врачи экстренно госпитализировали жительницу Аркалыка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Врачи медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» продолжают оказывать качественную медицинскую, юридическую и медиативную помощь жителям отдаленных станций. На днях они завершили свою работу на станции Аркалык Костанайской области, где столкнулись с опасным для здоровья пациентки случаем. При осмотре у одной из жительниц на теле обнаружили очаги гнойно-воспалительных поражений кожи. Женщину сразу же госпитализировали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 26 апреля по 17 июля специалисты медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» уже оказали профессиональную медицинскую, юридическую и медиативную помощь жителям 47 станций Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей, а также областей Улытау, Жетысу и Абай.

Накануне они завершили работу на станции Аркалык Костанайской области. На прием к врачам попала жительница с образованиями очагов гнойно-воспалительных поражений кожи. Увидев эти пятна на теле женщины, врачи сразу же вызвали карету скорой помощи, пациентку в срочном порядке госпитализировали.

«Она неоднократно обращалась в больницу, однако ей не могли поставить точный диагноз. Очевидно, что это уже запущенное заболевание. Мы заметили обширное распространение на теле гнойно-воспалительных поражений. Она не могла нормально ходить из-за этого. Пациентка сейчас получает лечение в стационаре. Если бы она не обратилась к нам и так бы ходила дальше, мог бы начаться сепсис, то есть инфекционное заражение кожи», - поделилась главный врач медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» Айнур Егинбаева.

Местные жители рассказали, что она живет в общежитии для социально-уязвимых слоев населения. По их словам, у многих жильцов этого общежития есть подобные поражения кожи. Узнав об этом, врачи медпоезда попросили местных врачей и представителей акимата провести медицинский осмотр всех жителей, проживающих там.

«Нужно бить тревогу. Возможно, они заражают друг друга. Нужно всех жильцов обследовать. В тот день к нам обратился еще один мужчина, у которого тоже выявили аналогичные язвы и раны на коже», - добавила врач.

Напомним, социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов». Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента РК.