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    Медпоезд «Саламатты Қазақстан» прибывает в СКО

    27 Июня 2023, 14:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 28-го июня по 4-е июля будет работать медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации областного акимата, поезд прибудет на станцию «Саумалколь» Айыртауского района 28-го июня в 7.35 часов, на следующий день в 21.10 часов он будет на станции «Янко» этого же района. 30-го июня отправится в Тимирязевский раойн: в 22. 36 часов будет на станции «Белоградовка», 1-го июля в 21.12 часов – на станции «Сулы». 3-го июля в 22.40 часов медпоезд приедет на станцию «Бауманская» Жамбылского района.

    В медбригаду поезда входят терапевт, хирург, врач общей практики, невропатолог, врачи ультразвуковой и лучевой диагностики, акушер, лаборанты, медицинские сестры, рентгенолог, стоматолог, отоларинголог, психолог, окулист, гинеколог и уролог. Анализы, ЭКГ, ЭХО, флюорография, УЗИ проводятся бесплатно. Выдача результатов на месте после обследования.

    Прием пациентов будет проводиться с 9.00 до 18.00 часов с перерывом на обед - с 13.00 до 14.00. «Живая» очередь, принимают всех граждан вне зависимости от статуса соцстрахования и места проживания, детей до 18 лет - только с родителями. К лежачим больным при необходимости врачи медпоезда выезжают в вечернее время.

    «По инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике впервые привлечены профессиональные психолог, медиатор и юрист, которые бесплатно оказывают психологическую, правовую и медиативную помощь гражданам. Проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи», - добавили в облакимате.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Медицина Саламатты Қазақстан
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