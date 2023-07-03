Медпоезд «Саламатты Қазақстан» охватит свыше 80 тысяч жителей отдаленных станций

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» в этом году на своем пути должен обеспечить медицинскими услугами свыше 80 тысяч человек, живущих на 112 железнодорожных станциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медицинские поезда стали уникальным проектом для обеспечения доступности медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов, который реализуется с 2010 года.

Отметим, что медицинским поездом «Саламатты Қазақстан» предоставляется широкой профиль диагностических услуг и специалистов (профилактические скрининги, оказание консультативно-диагностических услуг, обеспечения лекарственными средствами и другое).

Проект реализуется Министерством здравоохранения РК совместно с Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» и Корпоративным фондом «Фондом социальных проектов» при АО НК «Қазақстан Темір Жолы» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына».

В текущем году с 26 апреля, с момента запуска медпоезда «Саламатты Қазақстан», проведено 44 965 консультаций профильных специалистов, 15 911 лабораторно-диагностических исследований, 2 576 малых хирургических операций, в ходе профосмотров выявлены 1 216 больных, из них взяты на учет 795 человек, в том числе 199 детей.

В конце июня текущего года представители Минздрава посетили и ознакомились с работой медицинского поезда, на станции Макинск Буландинского района Акмолинской области, где также проведена встреча с населением.

На станции Макинск осмотрены 498 жителей, в том числе 95 детей. Проведены медицинские услуги: консультации профильных специалистов - 2 711, лабораторно-диагностические исследования - 678, малые хирургические операции – 58.

Благодаря проекту многие жители станций и прилегающих к ним населенных пунктов впервые в этом году посетили квалифицированных врачей и прошли обследование на наличие заболеваний. Пациентам оказали необходимую первую медицинскую помощь, профессиональные консультации и выдали направления на дальнейшее лечение в ближайшие медицинские центры.