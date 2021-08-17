Медотвод от вакцинации имеют более 36 тысяч жителей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается кампания по массовой вакцинации. Но, как и у любого лекарственного препарата, у вакцины тоже есть противопоказания. По данным управления здравоохранения, в Восточном Казахстане медицинский отвод имеют 36,5 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой инфоцентр ВКО.

Напомним, абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса остаются возраст до 18 лет, беременность и период лактации, индивидуальная непереносимость компонентов вакцины, обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания.

По данным управления здравоохранения, в Восточном Казахстане медицинский отвод имеют 36,5 тысяч человек, из них 22 тысячи – постоянный, а 14,4 тысячи – временный. Медицинский отвод предоставлен 1570 больным, имеющим онкологические заболевания, 244 больным, имеющим иммунодефицитные заболевания. У 693 человек оказалась тяжелая аллергическая реакция. 175 человек получили медотвод по причине острых заболеваний центральной нервной системы. У 3 тысяч жителей ВКО инфекционные заболевания находятся в острой стадии, у 1560 человек в настоящий момент обострились или прогрессируют хронические заболевания, у 228 человек – прогрессирующие неврологические расстройства. Больше 15 тысяч женщин получили медицинский отвод по причине беременности и грудного вскармливания.