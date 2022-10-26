Медотходы утилизировали с нарушениями в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент экологии по Северо-Казахстанской области направил в суд четыре иска в суд на приостановление деятельности объектов из-за нарушений экологического законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из исков – к ТОО «Кызылжар Тазалык», который обслуживает полигон твердых бытовых отходов в Петропавловске.

«На основании обращения главы филиала республиканского общественного объединения «Первый антикоррупционный медиацентр» была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Кызылжар Тазалык». Выявлен ряд нарушений. Отмечалось горение отходов на полигоне, сортировка проводится частично, допускается прием и захоронение запрещенных видов отходов, на прилегающей территории полигона - захламление отдельными фракциями ТБО. В исковых требованиях указали приостановку деятельности полигона. Определением суда гражданское дело прекращено. Департамент направил частную жалобу в Апелляционную судебную коллегию по гражданским делам», - сообщил А.Бектасов.

Второй иск был к ТОО «СКО ФАРМАЦИЯ Экомед.KZ», занимающейся утилизацией медицинских отходов. По словам А.Бектасова, после жалоб жителей села Малое Белое в социальных сетях проводился камеральный контроль.

«Направлен иск на приостановку деятельности. Предприятие не имеет лицензии на утилизацию медицинских отходов. Есть только разрешение на эмиссию в окружающую среду и заключение экологической экспертизы. Определением суда утверждено мировое соглашение, согласно которому предприятие обязуется приостановить хозяйственную деятельность до получения соответствующей лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды», - сообщил А.Бектасов.

Всего с начала года департамент провел 47 проверок. Выявили 101 нарушение экологического законодательства, выдали 94 предписания об их устранении. Возбуждено 47 административных дел. По 40 из них наложены штрафы в сумме свыше 22 млн тенге.