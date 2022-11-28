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    Медорганизацию проверили по жалобам жителей в СКО

    28 Ноября 2022, 12:48

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За 10 месяцев в Северо-Казахстанский филиал фонда социального медицинского страхования поступили 278 обращений, связанных с работой медучреждений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор филиала Лариса Гордеева на брифинге отметила, что количество обращений возросло на 17 %.

    «В половине случаев проблему можно было решить на месте в медицинской организации при грамотном разъяснении населению вопросов прикрепления, порядка оказания медицинской помощи в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС, правил оказания плановой и экстренной стационарной медицинской помощи, присвоение статуса застрахованности и так далее», - добавила Л. Гордеева.

    Почти треть обращений связана с качеством оказания медицинской помощи. Часто североказахстанцы жалуются на длительные сроки ожидания в поликлиниках консультаций узких специалистов, приема участковой службы, невозможность дозвониться в медорганизацию, нарушение медицинской этики и деонтологии, на недоступность и качество услуг мобильной бригады. Есть обращения из-за отказа в обеспечении лекарственными препаратами на амбулаторном уровне. В три раза за год возросло количество нареканий к работе поликлиник Петропавловска.

    «Исходя из характера обращений, выявлена острая проблема дефицита кадров. Актуальным является недостаточный уровень профессиональной подготовки медицинских кадров, особенно в сельской местности. Наряду с этим имеются проблемы владения врачами и средним медицинским персоналом навыками работы на современном медицинском оборудовании», - прокомментировала Л. Гордеева.

    По ее словам, по пяти жалобам филиал инициировал проверки качества медицинских услуг. Выявили нарушения законодательства в области здравоохранения. К медицинской организации приняли экономические меры.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Страхование Здравоохранение Общество
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