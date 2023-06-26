Медорганизации СКО завышают объемы оказания медицинской помощи

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году зарегистрировали более 107 тыс. случаев завышения объемов медицинской помощи. Об этом сообщила директора филиала Фонда медицинского страхования Лариса Гордеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Л. Гордеевой, факты дублирования и необоснованно оказанных услуг населению носят массовый характер по стране.

«В нашей области в 2021-м году было зафиксировано 79 807 случаев дублирования услуг, в 2022-м – 107 204 на 297,9 млн тенге. Участились случаи приписок оказанных медицинских услуг. Самыми распространенными видами приписок являются выставление актов без фактически оказанных медуслуг, накрутки, когда вместо одной фактически оказанной услуги указывают 3-4, приписки в виде «двойной оплаты», или взимания платы за счет пациента и Фонда. При этом мы не можем выявить такие виды нарушений, так как у Фонда отсутствует доступ к медицинским информационным системам частных клиник, которые оказывают услуги на платной основе», - проинформировала Л.Гордеева.

Она добавила, что для решения проблем началась работа по полной оцифровке системы здравоохранения.

«Оцифровка платежного модуля Фонда будет осуществляться на основе принципа персонифицированного финансового учета и отслеживания движения денежных средств на виртуальных счетах потребителей медуслуг. Это позволит внедрить механизм индивидуальной верификации для подтверждения приема у врача посредством цифровых инструментов - SMS, QR-подтверждений», - сказала Л.Гордеева.

Всего за прошлый год филиал Фонда выявил 117 670 нарушений на сумму 847,7 млн тенге.