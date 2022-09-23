Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Медленную оцифровку строительной отрасли отмечают в столичной палате предпринимателей

    23 Сентября 2022, 16:59

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пора уже многие разрешительные документы в строительной сфере оцифровать. Об этом заявил директор Палаты предпринимателей г. Астана Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже 21 век и многие отрасли уже оцифровали, я думаю, пора уже многие разрешительные документы и другие процедуры в строительной сфере тоже оцифровать. Надо исключить в этом процессе человеческий фактор. В 2020 году мы в пилотном режиме работали как Правительсто для бизнеса на площадке «Ай қала». Мы выбрали топ-70 услуг, которые постоянно получает бизнес, и начали проводить систематизацию. По некоторым процедурам, если срок оформления занимает 15 дней, то на самом деле его можно сократить до пяти дней. Выдача земельных участков у нас занимает как минимум шесть месяцев. Есть хроший зарубежный опыт, когда все это можно отрегулировать», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената по вопросам строительной отрасли.

    В столичной палате предпринимателей отмечают, чо оцифровка строительной отрасли все еще проходит медленно. Та часть, которая работает - государственные закупки СМР - работает с проблемами, ошибками, ограничениями. Цифровое лицензирование также вызвало волну проблем у подрядчиков.

    Вместе с тем было отмечено, что благодаря цифровизации строительной отрасли можно добиться следующих результатов:

    - сокращение и собслюдение сроков сдачи объектов;

    - строительство более качественного жилья;

    - активизация предпринимательской деятельности в сфере строительства;

    - создание новых рабочих мест;

    - увеличение налоговых поступлений;

    - положительный мультипликативный эффект для смежных отраслей.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Бизнес Астана Сенат Строительство Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной