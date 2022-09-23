Медленную оцифровку строительной отрасли отмечают в столичной палате предпринимателей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пора уже многие разрешительные документы в строительной сфере оцифровать. Об этом заявил директор Палаты предпринимателей г. Астана Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже 21 век и многие отрасли уже оцифровали, я думаю, пора уже многие разрешительные документы и другие процедуры в строительной сфере тоже оцифровать. Надо исключить в этом процессе человеческий фактор. В 2020 году мы в пилотном режиме работали как Правительсто для бизнеса на площадке «Ай қала». Мы выбрали топ-70 услуг, которые постоянно получает бизнес, и начали проводить систематизацию. По некоторым процедурам, если срок оформления занимает 15 дней, то на самом деле его можно сократить до пяти дней. Выдача земельных участков у нас занимает как минимум шесть месяцев. Есть хроший зарубежный опыт, когда все это можно отрегулировать», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената по вопросам строительной отрасли.

В столичной палате предпринимателей отмечают, чо оцифровка строительной отрасли все еще проходит медленно. Та часть, которая работает - государственные закупки СМР - работает с проблемами, ошибками, ограничениями. Цифровое лицензирование также вызвало волну проблем у подрядчиков.

Вместе с тем было отмечено, что благодаря цифровизации строительной отрасли можно добиться следующих результатов:

- сокращение и собслюдение сроков сдачи объектов;

- строительство более качественного жилья;

- активизация предпринимательской деятельности в сфере строительства;

- создание новых рабочих мест;

- увеличение налоговых поступлений;

- положительный мультипликативный эффект для смежных отраслей.