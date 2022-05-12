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    Медколледжи Актау подготовят в этом году 325 медсестер

    12 Мая 2022, 23:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Специальность медсестры в этом году получат 325 выпускниц медколледжей в Актау. Их подготовкой в регионе занимаются три учебных заведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Поздравляя коллег с международным днем медицинской сестры, который отмечается ежегодно 12 мая, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Аманбек Жумиров отметил обширный перечень обязанностей работников среднего звена, от качества выполнения которых нередко зависит благополучие пациента.

    «Медсестры - неотъемлемая часть системы здравоохранения, на плечах которых держится многое, это квалифицированный помощник врача в лечебном процессе. От их отношения к больным и преданности делу зависит выздоровление пациентов и качество оказываемых медуслуг», - сказал Аманбек Жумиров.

    По его информации, в регионе сегодня действуют 29 государственных и 22 частные медицинские организации. В их стенах трудятся более 5,5 тыс. медицинских работников среднего звена.

    Подготовкой медицинских сестер занимаются три медицинских колледжа: медколледж города Актау, «Меирбике» и Мангистауский областной медицинский колледж. Там в общей сложности обучаются 1615 студентов, из них 325 в этом году получат специальность медсестры.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область
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