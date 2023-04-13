Медкнижка будет доступна в двух вариантах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля вносит изменения в приказ министра здравоохранения «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения индивидуальных медицинских книжек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА».

Как указано в документе, теперь медицинская книжка доступна в двух вариантах:

- личная медицинская книжка-персональный документ, в который вносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе;

- личная электронная медицинская книжка-документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) оригинального документа в электронно-цифровой форме.

«Личная медицинская книжка выдается с отметкой о направлении на работу. Электронная медицинская книжка выдается в электронно-цифровой форме с отметкой о допуске к работе и заверяется электронной цифровой подписью. Выдается только организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность», - поясняется в проекте приказа.

Электронная медицинская книжка содержит следующие сведения:

- фотография владельца личной медицинской книжки (в электронном формате).

- Сведения о владельце личной медицинской книжки по удостоверению личности или паспорту, его подпись, серия и номер личной медицинской книжки.

- профессия и должность, место работы, дата рождения, место жительства владельца личной медицинской книжки.

В электронной медицинской книжке будет отражена вся информация - о болезни гражданина, прививках, видах лечения, назначенных врачом.



