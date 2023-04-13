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    Медкнижка будет доступна в двух вариантах в Казахстане

    13 Апреля 2023, 13:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля вносит изменения в приказ министра здравоохранения «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения индивидуальных медицинских книжек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующий документ размещен на портале «Открытые НПА».

    Как указано в документе, теперь медицинская книжка доступна в двух вариантах:

    - личная медицинская книжка-персональный документ, в который вносятся результаты обязательных медицинских осмотров с отметкой о допуске к работе;

    - личная электронная медицинская книжка-документ, полностью воспроизводящий вид и информацию (данные) оригинального документа в электронно-цифровой форме.

    «Личная медицинская книжка выдается с отметкой о направлении на работу. Электронная медицинская книжка выдается в электронно-цифровой форме с отметкой о допуске к работе и заверяется электронной цифровой подписью. Выдается только организацией, имеющей лицензию на медицинскую деятельность», - поясняется в проекте приказа.

    Электронная медицинская книжка содержит следующие сведения:

    - фотография владельца личной медицинской книжки (в электронном формате).

    - Сведения о владельце личной медицинской книжки по удостоверению личности или паспорту, его подпись, серия и номер личной медицинской книжки.

    - профессия и должность, место работы, дата рождения, место жительства владельца личной медицинской книжки.

    В электронной медицинской книжке будет отражена вся информация - о болезни гражданина, прививках, видах лечения, назначенных врачом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Здравоохранение Цифровой Казахстан
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