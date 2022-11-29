Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Медико-фармацевтический кластер создадут в Актюбинской области

    29 Ноября 2022, 20:44

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области создадут медико-фармацевтический кластер. Ожидается, что в регионе появятся новые предприятия по производству лекарственных изделий, медицинской техники, НИИ. Об этом говорили на рабочей встрече акима области с представителем «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Ожидается, что кластер объединит существующие и позволит создать новые инновационные предприятия по производству лекарственных изделий, медицинской техники, научно-исследовательские институты, вузы, технопарки и другие организации. Все они будут взаимосвязаны, усиливая конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. К реализации проекта планируется привлечь ведущих мировых производителей медоборудования, лекарств, медицинские компании, центры и научные институты.

    По мнению председателя правления ТОО «СК-Фармация» Ерхата Искалиева, Актобе является одним из трех лучших регионов для создания медико-фармацевтического кластера наряду с Астаной и Шымкентом.

    «Производству инновационных продуктов, продвижению отрасли здравоохранения в направлении трансфера технологий, ее цифровизации, а также развитию кластерной инициативы сегодня придается ключевое значение. Ввиду концентрации производственных площадок и ведущих медицинских вузов город Актобе является одним из трех наиболее привлекательных регионов для создания медико-фармкластеров, наряду с Астаной и Шымкентом», - сказал Ерхат Искалиев.

    Аким области Ералы Тугжанов отметил, что инициатива будет всесторонне поддержана на региональном уровне.

    «Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, передовых технологий и инноваций в сфере здравоохранения, локализации в Актобе производства высокотехнологичной медицинской техники, развитии фармацевтического производства, повышении квалификации врачей. Мы готовы поддержать работу по всем этим направлениям», - подчеркнул Е. Тугжанов.

    Для продвижения инициативы принято решение создать рабочую группу, в состав которой войдут представители ряда государственных органов, актюбинских вузов, ТОО «СК-Фармация». Членам рабочей группы предстоит в короткие сроки разработать Дорожную карту по реализации проекта.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Строительство Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новый детсад и ФАП открыли в Костанайской области
    Еще один ребенок получил дорогостоящий препарат Zolgensma от фонда «Қазақстан халқына»
    До 2026 года будут подготовлены дополнительно 100 тысяч педагогов в РК
    Казахстанцы смогут отслеживать ход строительства новых школ
    Популярное
    1 Завершился официальный визит Президента Казахстана в Россию
    2 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию
    3 Главу государства встретил в Елисейском дворце Президент Франции
    4 Президенты Казахстана и России обсудили в Кремле создание «тройственного газового союза»
    5 Соглашения о сотрудничестве подписали Абайская область с Алтайским краем и Омской областью РФ
    Новости партнеров