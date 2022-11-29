Медико-фармацевтический кластер создадут в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области создадут медико-фармацевтический кластер. Ожидается, что в регионе появятся новые предприятия по производству лекарственных изделий, медицинской техники, НИИ. Об этом говорили на рабочей встрече акима области с представителем «СК-Фармация», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Ожидается, что кластер объединит существующие и позволит создать новые инновационные предприятия по производству лекарственных изделий, медицинской техники, научно-исследовательские институты, вузы, технопарки и другие организации. Все они будут взаимосвязаны, усиливая конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. К реализации проекта планируется привлечь ведущих мировых производителей медоборудования, лекарств, медицинские компании, центры и научные институты.

По мнению председателя правления ТОО «СК-Фармация» Ерхата Искалиева, Актобе является одним из трех лучших регионов для создания медико-фармацевтического кластера наряду с Астаной и Шымкентом.

«Производству инновационных продуктов, продвижению отрасли здравоохранения в направлении трансфера технологий, ее цифровизации, а также развитию кластерной инициативы сегодня придается ключевое значение. Ввиду концентрации производственных площадок и ведущих медицинских вузов город Актобе является одним из трех наиболее привлекательных регионов для создания медико-фармкластеров, наряду с Астаной и Шымкентом», - сказал Ерхат Искалиев.

Аким области Ералы Тугжанов отметил, что инициатива будет всесторонне поддержана на региональном уровне.

«Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, передовых технологий и инноваций в сфере здравоохранения, локализации в Актобе производства высокотехнологичной медицинской техники, развитии фармацевтического производства, повышении квалификации врачей. Мы готовы поддержать работу по всем этим направлениям», - подчеркнул Е. Тугжанов.

Для продвижения инициативы принято решение создать рабочую группу, в состав которой войдут представители ряда государственных органов, актюбинских вузов, ТОО «СК-Фармация». Членам рабочей группы предстоит в короткие сроки разработать Дорожную карту по реализации проекта.



