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    Медики рассказали о состоянии пострадавших при столкновении катеров на реке Урал

    4 Июля 2023, 23:17

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау медики рассказали о состоянии пострадавших при столкновении накануне вечером катеров на реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 июля примерно в 20:05 час по местному времени на реке Урал столкнулись два прогулочных катера. В одном из них находились 10 человек, в другом - 25 человек. 7 человек, получивших различные травмы, были доставлены в медицинские учреждения. За медицинской помощью в областную больницу обратились 3 человека, двое их них были отпущены домой для получения амбулаторного лечения, один человек проходит лечение в ЛОР - отделении. В областную детскую больницу поступили 4 ребёнка, из них один получает амбулаторное лечение. Два ребёнка, 2007, 2009 годов рождения, получили различные травмы и получают все необходимое лечение, состояние еще одного ребёнка, 2017 года рождения, оценивается, как тяжелое», - рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Алмагуль Абилова.

    Как ранее сообщалось, по факту столкновения катеров на реке Урал в Атырау проводится расследование.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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