Медики подтвердили инсульт у Михаила Ефремова

МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице, передает МИА «казинформ».

«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», - сказал он.

Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств.