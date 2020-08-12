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    Медики подтвердили инсульт у Михаила Ефремова

    12 Августа 2020, 17:13

    МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице, передает МИА «казинформ».

    «Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», - сказал он.

    Напомним, 8 июня в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. За рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения.

    Пострадавший в результате ДТП водитель позже от полученных травм скончался в больнице.

    Позже выяснилось, что Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, находился в том числе под воздействием наркотических средств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ДТП Россия Судебный процесс
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