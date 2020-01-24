Медики Центра медицины катастроф помогли роженицам заблокированных поселков близ Нур-Султана

НРУ-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медики Центра медицины катастроф КЧС МВД пришли на помощь роженицам заблокированных непогодой поселков близ Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

23 января в связи с неблагоприятными погодными условиями движение в пригородных поселках Нур-Султана было парализовано. Все экстренные службы работали в усиленном режиме. Столичные спасатели вызволяли автотранспорт из снежного плена.

В 17:57 в диспетчерский пункт филиала Центра медицины катастроф по городу Нур-Султану поступило сообщение, что у беременной жительницы села Караоткель Целиноградского района Акмолинской области внезапно начались роды. Необходимо было доставить ее как можно скорее в родильное отделение. Из-за снежных заносов и запрета выезда из села женщину не могли привезти в больницу.

Бригада медиков ЦМК на вездеходном санитарном автотранспорте Трэкол смогла проехать в заблокированное село, оказать медицинскую помощь и доставить женщину в городской перинатальный центр.

Сразу медикам ЦМК поступило аналогичное сообщение о необходимости доставить в больницу беременную женщину - жительницу села Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.

Сотрудники Центра медицины катастроф даже на вездеходе с трудом пробирались по заметенной дороге. Когда же проехать на машине стало невозможно, пошли пешком. После осмотра женщины врачом принято решение о немедленной транспортировке.

Беременную только через несколько часов смогли доставить в родильное отделение и передать в руки медиков перинатального центра.

«Одна из доставленных молодых женщин уже родила. 24 января в 05:20 часов родила мальчика. Новый житель появился на свет весом более 3 кг и абсолютно здоровым. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо», - добавили в КЧС.



