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    Медики Центра медицины катастроф помогли роженицам заблокированных поселков близ Нур-Султана

    24 Января 2020, 12:45

    НРУ-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Медики Центра медицины катастроф КЧС МВД пришли на помощь роженицам заблокированных непогодой поселков близ Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

    23 января в связи с неблагоприятными погодными условиями движение в пригородных поселках Нур-Султана было парализовано. Все экстренные службы работали в усиленном режиме. Столичные спасатели вызволяли автотранспорт из снежного плена.

    В 17:57 в диспетчерский пункт филиала Центра медицины катастроф по городу Нур-Султану поступило сообщение, что у беременной жительницы села Караоткель Целиноградского района Акмолинской области внезапно начались роды. Необходимо было доставить ее как можно скорее в родильное отделение. Из-за снежных заносов и запрета выезда из села женщину не могли привезти в больницу.

    Бригада медиков ЦМК на вездеходном санитарном автотранспорте Трэкол смогла проехать в заблокированное село, оказать медицинскую помощь и доставить женщину в городской перинатальный центр.

    Сразу медикам ЦМК поступило аналогичное сообщение о необходимости доставить в больницу беременную женщину - жительницу села Кызылсуат Целиноградского района Акмолинской области.

    Сотрудники Центра медицины катастроф даже на вездеходе с трудом пробирались по заметенной дороге. Когда же проехать на машине стало невозможно, пошли пешком. После осмотра женщины врачом принято решение о немедленной транспортировке.

    Беременную только через несколько часов смогли доставить в родильное отделение и передать в руки медиков перинатального центра.

    «Одна из доставленных молодых женщин уже родила. 24 января в 05:20 часов родила мальчика. Новый житель появился на свет весом более 3 кг и абсолютно здоровым. И малыш, и мама чувствуют себя хорошо», - добавили в КЧС.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Здравоохранение Демография
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