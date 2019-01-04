Медикам удалось реанимировать 90-летнюю жительницу Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - У 90 летней жительницы Шымкента остановилось сердце, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент случился 4 января в одном из частных домов города. Родственники тут же вызвали скорую. По приезду специалисты оказали экстренную медицинскую помощь пожилому человеку. Выяснилось, что у пациентки инфаркт. Медикам удалось реанимировать женщину.

«На момент осмотра состояние больного крайне тяжелое: нарушение ритма, аритмический шок. При снятии ЭКГ был диагностирован острый инфаркт миокарда. В присутствии бригады у больного наступила клиническая смерть, проведена сердечно-легочная реанимация, произведена дефибрилляция, восстановлен ритм сердца и дыхание. Пациент успешно реанимирован и в данное время его состояние стабильное», - сообщили в управлении здравоохранения города.