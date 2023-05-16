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    Медицину на селе развивают в Карагандинской области

    16 Мая 2023, 17:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Новоузенки Карагандинской области теперь будут получать медпомощь в современном фельдшерско-акушерском пункте. Для них это долгожданное событие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я родилась и выросла в этом селе. Вот уже больше 40 лет мы обслуживаемся в фельдшерско-акушерском пункте, в котором нет нормальных условий не только для пациентов, но и для работников. Медработники у нас хорошие, они всегда готовы нам помочь. Поэтому мы долгие годы просили построить для нас новый ФАП. И вот нашу просьбу услышали», – сказала жительница села Светлана Кистанова.


    В новом ФАПе будет современный физиокабинет, дневной стационар, социальная аптека. Уже подведена вся необходимая инфраструктура.

    В течение двух лет в Карагандинской области построят 92 объекта сельского здравоохранения. Трудоустроят 69 медработников. Их будут привлекать по программе «С дипломом – в село!». Помимо обязательных подъёмных, молодых специалистов с этого года будут поддерживать дополнительным финансированием – от 1,5 до 5 млн тенге.


    «По решению акима области мы сможем обеспечить их достойными подъемными. Для наиболее востребованных специалистов, таких как врач общей практики, терапевт, педиатр, анестезиолог, реаниматолог, подъемные будут 5 млн тенге. Для узких специалистов – кардиологов, невропатологов, хирургов – 3,5 млн. Для средних медработников и фармацевтов – 1,5 млн тенге», – отметила руководитель управления здравоохранения Бибигуль Толегенова.

    Также для оказания качественной экстренной медпомощи сельчанам на базе медучреждений Темиртау и Балхаша откроют многопрофильные центральные районные больницы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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