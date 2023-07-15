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    Медицинскую помощь получили жители отдаленных сел Карагандинской области

    15 Июля 2023, 13:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» побывал в Нуринском районе Карагандинской области. Бесплатную медпомощь получили жители поселка Шубарколь и сел Баршино, Тикенекты, Талдысай, Соналы, Жанбобек и Куланотпес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Они смогли пройти обследование и получить назначение и лечение у терапевта, стоматолога, офтальмолога, ЛОРа, хирурга, уролога, невролога и других квалифицированных специалистов.

    Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, аппаратурой УЗИ, флюорографии, лабораторией, средствами связи для беспроводного подключения к интернету.

    «У нас четверо детей, и мы всей семьей посетили поезд здоровья. Показали детей ЛОРу, стоматологу и хирургу. Специалисты грамотные, все объяснили. Очень важно, чтобы такой поезд приезжал к нам каждый год. Райцентр от нас в 400 км. Ездить далеко», – говорит жительница поселка Шубарколь Жанна Мейрамова.

    «Я планировала пройти осмотр только у одного врача, а в итоге прошла всех специалистов. Это очень удобно. За два дня многие жители района смогли получить медпомощь, назначения и рецепты на медикаменты. Многие показали своих детей, прошли медосмотры перед школой», – поделилась ещё одна жительница Шубарколя – Баян Өтебаева.

    «Саламатты Қазақстан» – часть благотворительного проекта «Медицинские поезда». Его главной целью является бесплатное медицинское обследование и диагностика жителей отдаленных населенных пунктов, которые не имеют доступа к качественному медобслуживанию.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение Саламатты Қазақстан
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