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    Медицинскую помощь оперативно оказали пострадавшим в ДТП гвардейцы в Таразе

    14 Декабря 2022, 20:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии РК не только обеспечивают общественный порядок и безопасность в регионе, но и спешат на помощь горожанам в трудную минуту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік», в Таразе военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии РК во время несения службы в городе Таразе оказали первую медицинскую помощь горожанам.

    «Начальник войскового наряда ефрейтор Куандык Анарбек, патрульные рядовой Айдын Оразгали, рядовой Шынгыс Серикали и Мирас Токтасын передвигались по городу, - пояснили в пресс-службе ведомства. – И на пересечении улиц Байзак батыра и Айтиева стали свидетелями трагического дорожно-транспортного происшествия. Благодаря оперативным действиям гвардейцев, пострадавших не было».

    Военнослужащие Национальной гвардии немедленно доложили дежурному войскового наряда старшему лейтенанту Сухрабу Ахралову и сразу же оказали первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП. После чего оцепили район и вызвали скорую помощь, отметили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік».

    Как сообщалось ранее, гвардейцы в Таразе при несении службы по охране общественного порядка и безопасности задержали мужчину, у которого при себе оказались наркотические вещества. По данному факту проводится досудебное расследование по части четвертой статьи 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере».

    Фото: РгК «Оңтүстік»

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Происшествия Нацгвардия
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