Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Ашысу

    28 Июля 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Карагандинской области будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. На станцию Ашысу прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов». Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента РК.

    В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

    На станцию Ашысу медицинский поезд прибыл в 01:52 часов 28 июля. Отъедет в 22:10 часов 29 июля.

    Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили озможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

    С 26 апреля по 17 июля специалисты медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» уже оказали профессиональную медицинскую, юридическую и медиативную помощь жителям 47 станций Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей, а также областей Улытау, Жетысу и Абай.

    Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

    Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Карагандинская область Здравоохранение Саламатты Қазақстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпрыгнувшую из окна девушку при пожаре в ЖК Алматы выписали из больницы
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибыл на станцию Карсакпай Улытауской области
    Алия Рустемова назначена руководителем управления здравоохранения города Астаны
    Сенатор Султанбек Макежанов обсудил вопросы системы здравоохранения в Алматы
    Популярное
    1 Какие новые объекты появятся в Астане
    2 Новое железнодорожное сообщение «Астана – Житикара» запускают в Казахстане
    3 Проезд в общественном транспорте Алматы подорожает с 21 августа
    4 Обновился тренерский штаб команды Казахстана по тяжелой атлетике
    5 Военно-воздушные силы РК пополнились новым военно-транспортным самолетом