Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Жарма в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Медицинский тур по станциям Восточно-Казахстанской области совершит поезд «Саламатты Қазақстан». Первая станцию, куда завтра прибудет медицинский поезд, станция жарма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителям этой станции завтра, 23 мая, станет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. На станцию Жарма медицинский поезд прибудет 07:16 утра. Отъедет через день в 23:30 часов 24 мая.

Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

До сегодняшнего дня поезд находился в Жетысуской области. Врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершился станцией Достык.

Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казакстан темир жолы» - «Фондом социальных проектов».

Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.



