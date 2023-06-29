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    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Янко

    29 Июня 2023, 19:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Акмолинской области будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. На станцию Янко прибыл медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов».

    В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

    На станцию Янко медицинский поезд прибыл в 21:10 часов 29 июня. Отъедет 30 июня в 20:40 часов. В график поезда также включены такие станции как, Белоградовка, Сулы, Бауман, Красивый-Казахский, Жаксы, Адыр.

    Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акмолинская область Здравоохранение Саламатты Қазақстан
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