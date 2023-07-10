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    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Шалгышы

    10 Июля 2023, 15:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Костанайской области будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. На станцию Шалгышы прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов».

    В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

    На станцию Шалгышы медицинский поезд прибудет в 21:18 часов 10 июля. Отъедет в 19:00 часов 11 июля.

    В график поезда также включены такие станции как Аркалык, Баранколь, Приишимская.

    Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

    Напомним, врачи также побывали в Жетысуской области и оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершился станцией Достык.

    После Жетысуской области медицинский поезд отправился на тур по Восточно-Казахстанской области. Медицинская помощь была оказана жителям станции Жарма, Иртышский Завод, Тишинская, Ермаковка, Таусамалы, Алтай, Кумистау, Шар, Белагаш и Суык-Булак Восточно-Казахстанской области.

    Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

    Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Костанайская область Саламатты Қазақстан
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