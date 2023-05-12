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    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Қалпе в Жетысуской области

    12 Мая 2023, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Завтра, 13 мая, жители станции Қалпе Жетысуской области смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь. На эту станцию прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Медицинский поезд прибудет на станцию Қалпе в 08:41 часов. Отъедет через два дня, в 05:30 утра 15 мая.

    Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

    На данный момент консультативно–диагностическим поездом «Саламатты Қазақстан» осмотрены 4616 жителей, в том числе 887 детей, 3729 взрослые. Общее количество врачебных посещений – 13576.

    Напомним, сейчас поезд находится в Жетысуской области. С 11 по 12 мая жители станции Коксу получали высококвалифицированную медицинскую помощь. Теперь поезд отправится дальше.

    Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

    Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Қазақстан темір жолы» - «Фондом социальных проектов».

    Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Транспорт Жетысуская область
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