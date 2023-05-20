Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Достык в Жетысуской области

    20 Мая 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 20 мая на станцию Достык Жетысуской области прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан». Жителям этой станции станет доступна высококвалифицированная медицинская помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Медицинский поезд прибудет на станцию Достык в 21:24 часов 20 мая. Отъедет через два дня в 20:00 вечера 22 мая.

    Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

    Напомним, в данный момент поезд находится в Жетысуской области. Врачи оказали высококвалифицированную медицинскую помощь жителям станций Коксу, Калпе, Лепси, Актогай, Бесколь. Медицинский тур по Жетысуской области завершится станцией Достык.

    Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Казакстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

    Отметим, что проект «Медицинские поезда» реализуется фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Самрук-Казына», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в сотрудничестве с корпоративным фондом АО «НК «Казакстан темир жолы» - «Фондом социальных проектов».

    Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    10 учеников отравились в Алматинской области
    Наизусть исполнила произведения Бухар-жырау на четырех языках школьница в Караганде
    Расходы на здоровье одного жителя увеличились до 122 тысяч тенге в РК
    В Казахстане не первый год регистрируется рост заболеваемости ВЗК
    Популярное
    1 Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
    2 Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
    3 Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
    4 Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
    5 Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
    Новости партнеров