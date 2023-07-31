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    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Босага Карагандинской области

    31 Июля 2023, 21:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жителям Карагандинской области будет доступна высококвалифицированная медицинская помощь. На станцию Босага прибудет медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фондом социальных проектов».

    Главным информационным партнером социального проекта «Саламатты Қазақстан» является Телерадиокомплекс Президента РК.

    В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

    На станцию Босага медицинский поезд прибудет в 09:55 часов 1 августа. Отъедет в 22:00 часов 2 августа.

    Маршрут медицинского поезда охватит те регионы, в которых отсутствуют медицинские кабинеты. То есть, в этом году жители отдаленных станций вновь получили возможность пройти бесплатное обследование и лечение у квалифицированных специалистов: терапевта, стоматолога, офтальмолога, лора, хирурга, уролога, маммолога, педиатра и других. Поезд оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, УЗИ, флюорографическим аппаратом, мини-операционной, лабораторией, средствами связи для беспроводного доступа к Интернету.

    С 26 апреля по 17 июля специалисты медицинского поезда «Саламатты Қазақстан» уже оказали профессиональную медицинскую, юридическую и медиативную помощь жителям 47 станций Алматинской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областей, а также областей Улытау, Жетысу и Абай.

    Ранее в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» утвердили расписание медицинского поезда «Саламатты Қазақстан», который стартовал 26 апреля со станции Алматы-2 и будет курсировать до 6 декабря текущего года.

    Примечательно, что нынешний график движения медицинского поезда также составлялся с учетом отсутствия медицинских пунктов на отдаленных станциях и на основании обращений граждан и государственных органов.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Социальная поддержка Минздрав РК Здравоохранение Саламатты Қазақстан
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