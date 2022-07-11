Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» начал работу в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - C 11 июля специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» проводит бесплатные медицинские осмотры жителей отдаленных станций и близлежащих к ним населенных пунктов Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд социальных проектов.

Медицинский поезд стартовал 11 июля со станции Жарма в Абайской области. 13-17 июля начнется прием жителей на станции Жангизтобе, 25-26 июля - Суук-Булак, 27-28 июля - Бель-Агаш, 29-30 июля - станция Аул.

15-16 июля - на станции Предгорная Восточно-Казахстанской области, 17-18 июля на станции Черемшанка, 19-20 июля на станции Бухтарма, 21-22 июля на станции Заводинка, а также 23-24 июля на станции Тургусун.

Врачи консультационного-диагностического поезда ведут прием жителей с 9 утра и до 18 часов вечера.

Состав медицинского персонала представлен квалифицированными специалистами различного профиля: терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, офтальмолог, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, рентгенолог, кардиолог, врач-узи, эндоскопист, врач функциональной диагностики. В этом году в состав медицинских специалистов присоединились психолог и дерматовенеролог. Всего в проекте участвуют 36 специалистов. Все услуги бригада медиков оказывает населению абсолютно бесплатно.

Ранее сообщалось, что специализированный медицинский поезд «Саламатты Қазақстан», следующий по Казахстану с 20 июня 2022 года, с 30 июня по 10 июля провел обследование и лечение пациентов на разъездах и малых станциях Жетисуской области. Были обследованы жители шести станций: Айна-булак, Коксу, Егинсу, Бесколь, Жайпак и Достык.

Ожидается, что до конца 2022 года медицинский поезд посетит 67 отдаленных станций страны.

В данный момент медицинский поезд «Жәрдем» продолжает работу в Актюбинской области до 22 июля.

Планируется, что медпоезда «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» охватят 60 тыс. человек.



Фото: gov.kz