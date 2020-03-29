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    Медицинский инвентарь отправили в Казахстан турецкие бизнесмены

    29 Марта 2020, 23:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Маски, перчатки, защитные очки и другие медицинские принадлежности отправили турецкие бизнесмены в Казахстан, сообщает «Хабар 24».

    В посылке более тысячи необходимых предметов. Все они будут доставлены в больницы страны. По словам турецкой стороны, в это непростое для всего мира время важна взаимопомощь и поддержка.

    «Мы братский народ. Сотрудники Холдинга EDEA считают своим долгом протянуть руку помощи во время кризиса. Я призываю людей, у которых есть возможности, оказывать такую поддержку», - сказал турецкий бизнесмен Хусейн Арслан.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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