Медицинский хаб откроют в недостроенном здании СИЗО в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Медицинский хаб откроют в недостроенном здании СИЗО в Уральске. Об этом стало известно на заседание регионального Совета по привлечению инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

На заседании Совета был представлен проект ТОО «Салауатты Астана» – медицинский хаб «БАТЫС» в поселке Зачаганск, который планируется реализовать в рамках ГЧП на базе недостроенного здания СИЗО.

Проектом предполагается оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Общая сумма инвестиций – 150 млн долларов США. Мощность на 1 этапе составит 500 посещений в смену. Реализация проекта позволит создать 450 новых рабочих мест.

6 марта 2019 года были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО «Бура Строй» Сергей Барабошко, они подозревались в хищении 1,5 миллиардов тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске. Следует отметить, что строительство следственного изолятора в Уральске началось еще в 2013 году. В октябре 2019 года был вынесен обвинительный приговор, согласно которому Туремуратова приговорили к 2 годам ограничения свободы, а Барабошко к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Также их обязали вернуть государству в общей сложности 1,5 млрд тенге.