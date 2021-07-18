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    Медицинский хаб откроют в недостроенном здании СИЗО в Уральске

    18 Июля 2021, 12:27

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Медицинский хаб откроют в недостроенном здании СИЗО в Уральске. Об этом стало известно на заседание регионального Совета по привлечению инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    На заседании Совета был представлен проект ТОО «Салауатты Астана» – медицинский хаб «БАТЫС» в поселке Зачаганск, который планируется реализовать в рамках ГЧП на базе недостроенного здания СИЗО.

    Проектом предполагается оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. Общая сумма инвестиций – 150 млн долларов США. Мощность на 1 этапе составит 500 посещений в смену. Реализация проекта позволит создать 450 новых рабочих мест.

    6 марта 2019 года были задержаны заместитель председателя КУИС Бекбулат Туремуратов и директор ТОО «Бура Строй» Сергей Барабошко, они подозревались в хищении 1,5 миллиардов тенге, выделенных на строительство следственного изолятора в Уральске. Следует отметить, что строительство следственного изолятора в Уральске началось еще в 2013 году. В октябре 2019 года был вынесен обвинительный приговор, согласно которому Туремуратова приговорили к 2 годам ограничения свободы, а Барабошко к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Также их обязали вернуть государству в общей сложности 1,5 млрд тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Пенитенциарная система Здравоохранение
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