Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Медицинские учреждения построят в 18 селах Атырауской области

    26 Декабря 2022, 14:15

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В 18 сельских населенных пунктах Атырауской области будут построены медицинские учреждения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках национального проекта развития сельских населенных пунктов на будущий год планируется построить медицинские учреждения в 18 селах. В том числе 11 медицинских пунктов, одну врачебную амбулаторию, шесть фельдшерско-акушерских пунктов. Также в соответствии с Комплексным планом развития области в сельской местности планируется завершение строительство пяти объектов первичной медико-санитарной помощи.

    В этом году разработана проектно-сметная документация и проведена экспертиза. На этих объектах уже ведутся строительные работы. В микрорайоне Береке города Атырау строится врачебная амбулатория, в городе Кульсары – районная больница. Кроме того, проведены ремонтные работы в Индерской районной больнице, врачебной амбулатории в селе Тущикудук Исатайского района. В областном перинатальном центре и центре фтизиопульмонологии идет капитальный ремонт системы вентиляции»,- сообщили в пресс-службе областного акимата.
    Также в планах на будущий год строительство двух поликлиник на 250 посещений, центра психического здоровья на 250 коек, онкологического диспансера с радиологическим корпусом, станции скорой медицинской помощи с тремя подстанциями.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    36 спортивных объектов построили за год в Атырауской области
    163 казахстанца заболели коронавирусом за сутки
    Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба
    В 2,5 раза увеличилось число желающих сменить поликлинику
    Популярное
    1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
    2 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
    3 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы
    4 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба
    5 Современный спорткомплекс открылся в одном из сел Атырауской области
    Новости партнеров