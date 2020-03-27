Медицинские маски на 4,8 млн тенге незаконно реализовали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой города Шымкента принимаются меры по обеспечению законности в условиях режима чрезвычайного положения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В целях недопущения дестабилизации ситуации и координации деятельности местных исполнительных и правоохранительных органов прокурором города даны ряд поручений по усилению профилактических мероприятий среди населения, обеспечению недопущения роста цен и возникновения искусственного дефицита продуктов питания и индивидуальных медицинских средств защиты, а также противодействия распространению недостоверных и провокационнных сведений.

Также на территории города сформировано 15 мобильных групп (из числа сотрудников прокуратуры, акимата, департамента полиции, департамента контроля качества товаров и услуг), которыми ежедневно осуществляются рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению фактов нарушений условий режима чрезвычайного положения и незаконной реализации (спекуляции) средств индивидуальной зашиты.

Всего названными группами установлено свыше 40 случаев нарушения ограничительных мер и 3 факта незаконной реализации медицинских масок.

На сегодня составлено 49 протоколов об административном правонарушении по ст.476 КоАП (нарушение режима чрезвычайного положения), по некоторым из которых за допущение нарушения требований ограничения режима работы (осуществляли работу до 20:30 часов, нарушив установленное время режима работы до 18:00 часов) 24 марта постановлением административного суда директор автосалона ТОО «Астер-авто» привлечен к административной ответственности в виде ареста на трое суток, а 26 марта за аналогичные нарушения привлечены к административной ответственности в виде ареста на трое суток владелец магазина «Кафель», администратор столовой «Каравай» в виде штрафа в размере 10 МРП (26.510 тенге).

Кроме этого, за допущение функционирования заведения (бани) в период действия режима чрезвычайного положения привлечен к административной ответственности в виде ареста на трое суток владелец бани «Алтын булак».

Остальные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Также выявлены три факта незаконной реализации 26 500 медицинских масок общей стоимостью 4,8 млн тенге.

Материалы направлены в департамент государственных доходов для привлечения виновных к административной ответственности.