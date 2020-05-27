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Медицинские маски на $2,2 млн пытались незаконно вывезти из Казахстана

27 Мая 2020 10:25
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Медицинские маски на $2,2 млн пытались незаконно вывезти из Казахстана

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 15 грузовиков на автомобильном пункте пропуска «Сырым», расположенном в Западно-Казахстанской области, задержаны при попытке вывоза средств индивидуальной защиты без разрешительных документов в период с 1 по 16 мая 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

«В ходе досмотра обнаружены средства индивидуальной защиты свыше 1 миллиона штук (медицинские, респираторные маски и т.п.) на общую стоимость 2,2 миллиона долларов США (994 млн. тенге). При пересечении государственной границы перевозчик представил поддельные электронные счета-фактуры, которые выписаны в целях уклонения от уплаты налогов. Более того, отсутствовали разрешительные документы на перевозимый товар. Руководитель ТОО оказался непричастным к регистрации и финансово-хозяйственной деятельности товарищества. Предполагаемая сумма ущерба в бюджет страны, по всем экспортным операциям ТОО, составляет 284 миллиона тенге «, - сообщили в КГД.

Материалы переданы в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения по факту незаконной предпринимательской деятельности.


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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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