Медицина, космос, история: достижения казахстанской науки в обзоре МИА «Казинформ»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно 12 апреля ученые нашей страны отмечают свой профессиональный праздник - День работников науки в Казахстане. День науки был учрежден в честь дня рождения известного казахстанского ученого, академика Каныша Сатпаева. В этой связи МИА «Казинформ» представляет интервью и статьи, посвященные казахстанской науке.

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В настоящий момент практически весь мир переживает пандемию коронавируса. Из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 ученые многих стран мира уже активно приступили к разработке вакцин против инфекции. Казахстан не остался в стороне и отечественными учеными создаются вакцина против инфекции.

Как отмечают ученые, в стандартных условиях разработка вакцины занимает от 5 до 10 лет. Об этом заявлял и генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов. Так, как рассказывал нашему агентству генеральный директор Национального центра биотехнологии, большая проблема возникает при клинических испытаниях вакцины. Ерлан Раманкулов подробно рассказал об особенностях и сложностях разработки вакцины в целом.

Кроме того, ученые считают, что если даже в мире разработают вакцину против коронавируса COVID-19 через год, то это событие уже станет огромным успехом.

В свою очередь, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья в недавнем интервью также поделилась, на каком этапе находится разработка вакцины против COVID-19.

Ученый отметила, что, по данным ВОЗ, в настоящее время государствами разрабатываются 54 вакцинных кандидата, из которых на стадию клинических испытаний вышли пока две. Эксперты Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности проводят работы в лабораториях третьего уровня биологической безопасности BSL-3 на реальных штаммах коронавируса SARS-CoV-2. Разработка вакцины ведется в круглосуточном режиме.

Если говорить о деятельности Института, то здесь разработано и внедрено более 60-ти наименований препаратов, в том числе, 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. Ежегодно производится 27 млн доз вакцин.

Немаловажно, что Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности имеет договор со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по разработке вакцин против особо опасных инфекций для здравоохранения.

Продолжая злободневную тему пандемии, можно отметить, что казахстанские ученые добились большого прогресса. Так, ими разработаны ПЦР-тесты для определения наличия инфекции. Об этом нашему корреспонденту рассказал генеральный директор Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Арнур Нуртаев.

Национальный центр биотехнологии в Алматы разработал ПЦР-тесты, чтобы обнаруживать вирус. По словам Арнура Нуртаева, разработка заняла очень короткое время, были использованы материалы согласно стандартам ВОЗ.

«Казахстан еще в конце января создал 2,5 тысячи своих тестов, которые мы тут же начали использовать. После этого, наши ученые начали разрабатывать полноценный тест, как коробочное решение, которое можно продавать другим странам. То есть, ПЦР-тесты, которые мы закупаем у Китая, мы можем уже производить сами», - подчеркивал Арнур Нуртаев.





Таковая сегодняшняя научная обстановка в Казахстане в свете последних событий. Однако надеемся, что отечественным ученым все же удастся разработать удачную вакцину против нового типа коронавируса.

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В январе этого года стало известно, что казахстанские ученые добились значительных результатов в сфере зоологии. Казахстанские ученые провели учет скоплений сайгаков, определив пол и возраст 22 882 особей.

Сообщалось, что с 17 по 27 декабря 2019 года были проведены учеты гонных скоплений сайгаков трёх популяций, обитающих в Казахстане – уральской, бетпакдалинской и устюртской. Три полевые группы Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) проводили работы в нескольких областях страны. Было отмечено, что соотношение половозрелых самцов к самкам по результатам наземных учётов в среднем составило: в уральской популяции – 1:15, в батпакдалинской - 1:10 (2017 год – 1:22, 2018 год – 1:11), в устюртской – 1:5. По сравнению с прошлыми годами, в половом соотношении наблюдается положительная динамика.

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МИА «Казинформ» освещает проводимые учеными работы в области археологии.

На сегодня в Казахстане ведется проект «Реставрация исторических объектов «Городище Культобе», что является частью реализации Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года. Проект рассчитан на три года (2019-2021).

На основании осуществленных археологических и историко-культурных исследований можно предложить такую периодизацию развития городища Культобе:

ранний период (II-IV вв.) – сармато-кангюйская эпоха – религиозный и духовный центр;

второй период (VII–IX вв.) – тюркская эпоха – небольшое крепостное поселение;

третий период (X–XIII вв.) – средневековый период (расцвет городской культуры и эпоха Ходжа Ахмета Ясауи);

четвертый период (XVI–XIX вв.) - период Казахского ханства (важный политико-экономический центр, перекресток культур, Туркестан – столица казахского ханства, полноценная городской инфраструктура, пришедшая в упадок во время казахско-джунгарских войн).

Также ученые поделились новыми данными относительно городища: в Культобе проживали различные этнические группы : от европеоидных до монголоидных.

Системное исследование человеческих останков с городища Культобе проводились впервые. Заведующий Республиканской лабораторией физической антропологии (РЛФА) Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова Амангелды Саипов заявил, что останки людей, живших около тысячи лет назад, показали, что в Культобе проживали различные этнические группы: от европеоидных до обладателей выраженных монголоидных черт.

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В Казахстане отмечают 750-летие Золотой Орды. В интервью с корреспондентом доктор исторических наук, профессор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Айболат Кушкумбаев рассказывал о важности подготовки новой волны ученых, которые занялись бы исследованием Улуг Улуса. Как отмечает ученый, история средневекового Казахстана неразрывно связана с эпохой Золотой Орды.

«По периоду средневековой истории у нас в стране очень мало исследователей. Поэтому стоит актуальный вопрос подготовки кадров. Для нас важно, чтобы молодые исследователи сейчас занимались этой тематикой. Тем более, на сегодняшний день публикуются новые источники, археологи находят массу интересных предметов (…). Мы надеемся, что государство обратит внимание на подготовку научных кадров: историков, археологов, нумизматов, источниковедов. Чтобы заниматься этим периодом, на мой взгляд, все-таки необходимы основательные знания иметь, и при этом не только знать языки, но и понимать специфику культуры того периода. Ведь без научной методики и подготовленных специалистов изучать период Золотой Орды очень сложно. Поверьте, там есть что изучать», - обозначил Айболат Кушкумбаев в интервью.

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Как известно, сегодня, 12 апреля отмечается День космонавтики.

За последнее десятилетие в отечественной космической деятельности были достигнуты положительные и плодотворные результаты, в части международных проектов.

Правительство Казахстана большое внимание уделяет развитию космической отрасли. В прошлом году был проведен большой международный форум «Дни космоса в Казахстане».

На сегодня в Нур-Султане создается сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, который позволит проводить сборку и испытания спутников различного назначения. Это значит, что в 2020 году Казахстан выходит на новый уровень и начнется проектирование и производство собственных спутников.

Вместе с тем идет реализация масштабного проекта по созданию на космодроме Байконур экологически безопасного космического ракетного комплекса «Байтерек», который по инициативе российской стороны переименован в «Назарбаевский старт».

В целом, много мероприятий с учеными проводятся в Казахстане. По данным Министерства образования и науки РК, в области науки трудятся больше 22 000 специалистов.

Стоит отметить, что по поручению Главы государства вдвое увеличен объем финансирования науки на 2020-2022 годы. К 2025 году же финансирование на науку составит 1% от ВВП.





