Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Медиахолдинг «31» объединит 31 канал и портал Informburo.kz

    4 Апреля 2023, 15:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 31 канал и информационный портал Informburo.kz завершили процесс объединения телевизионной и интернет-редакций. Теперь обе редакции будут работать в составе медиахолдинга 31, который возглавил генеральный директор 31 канала Курманбек Жумагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Процесс объединения редакций начался несколько лет назад с формирования интегрированной редакции для информационной программы 31 канала «Информбюро» и интернет-портала informburo.kz. Объединение двух медиа в единый холдинг направлено на дальнейшее повышение качества управления и редакционной политики, а также совместное производство мультимедийного информационного контента.

    «Бизнес-цели и задачи мы для себя определили. Акцент, в первую очередь, будем делать на оперативное и всестороннее освещение событий в стране и мире, расширение присутствия медиа-холдинга в интернет-пространстве, увеличение производства разножанрового информационного контента для удовлетворения потребностей аудитории», – подчеркнул глава медиахолдинга Курманбек Жумагали.

    В этом году 31 канал отмечает свое 30-летие, и в преддверии юбилея система вещания будет полностью автоматизирована, а творческая команда запустит несколько новых телепроектов: развлекательное шоу, сериалы и кино. Мультимедийный информационно-аналитический портал informburo.kz был основан в 2015 году и сегодня является одним из ведущих новостных сайтов страны.

    Informburo.kz рассказывает в новостных материалах, что происходит в стране и мире 24/7, а также предоставляет читателям информацию в жанре объяснительной журналистики. С прошлого года портал начал активно развивать свой Youtube-канал, снимая специальные репортажи и эксклюзивные интервью.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СМИ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поддержка науки, подарок Рыбакиной, апрельский «бескунак» – обзор недели
    Видеопоздравление к казахстанскому Дню влюбленных подготовил Телерадиокомплекс Президента РК
    Визит лидера Азербайджана, сотрудничество с Южной Кореей, безвизовый режим с Китаем. Что пишут о Казахстане мировые СМИ
    Партнерские связи установили ТРК Президента и агентство АЗЕРТАДЖ
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров