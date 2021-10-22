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    Медиафорум Тюркского совета стартовал в Стамбуле

    22 Октября 2021, 15:58

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции стартовал Медиафорум Тюркского совета «Фундаментальное прошлое, сильное будущее», который будет проходить в Стамбуле с 22 по 24 октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

    С видеоприветствием к участникам обратился Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и пожелал успехов всем участникам Медиафорума.
    Генеральный секретарь Тюркского Совета Багдад Амреев открыл работу Медиафорума. В своем приветственном выступлении он отметил, что тема форума актуальна для всех стран тюркского мира, которые имеют единые корни и имеют большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах.
    Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев.

    В целом, в работе Медиафорума принимают участие более 350 участников из стран-членов Тюркского совета Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, страны-наблюдателя - Венгрии, а также Туркменистана, в их числе представители ведущих СМИ, деятели науки и культуры, киноиндустрии, представители государственных органов, известные блогеры и студенты факультетов коммуникаций.
    На форуме будут обсуждаться возможности развития сотрудничества в сфере киноиндустрии и СМИ, а также совместная борьба с дезинформацией, в том числе в соцсетях.

    Автор:

    Турция Тюркский мир МИОР
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