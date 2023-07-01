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    Медет Оспанов назначен акимом Жамбылского района СКО

    1 Июля 2023, 18:08

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова акимом Жамбылского района назначен Медет Оспанов. Ранее он возглавлял Есильский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Марату Оспанову - 38 лет. Уроженец региона. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, по специальности «история, основы экономики и права», Казахстанско-Российский университет по специальности «экономика».

    Трудился учителем истории в школе-лицее № 18 им. Әл-Фараби города Петропавловска, главным специалистом департамента внутренней политики, помощником заместителя акима Северо-Казахстанской области, руководителем аппарата акима Тайыншинского и района Шал акына, заместителем акима Тайыншинского района по вопросам сельского хозяйства и предпринимательства, акимом Уалихановского района, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

    Акимом Есильского района работал с июня 2021 года.

    Прежний аким Жамбылского района Марат Ескендиров занимал должность с марта 2020 года.

    Сегодня это не первое назначение в регионе. Утром стало известно о смене акима Петропавловска и района им. Г.Мусрепова. Руслан Анбаев и Серик Мухамедиев поменялись должностями.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Назначения
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