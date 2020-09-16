Медцентр, криптовалютная биржа, завод: ряд проектов будет реализован японскими инвесторами в РК

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 16 сентября 2020 года в Посольстве Казахстана в Японии в онлайн-режиме состоялась церемония подписания двухсторонних документов между казахстанскими и японскими компаниями о реализации ряда инвестиционных проектов в Казахстане на общую сумму 46 млн долларов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В городе Атырау будет открыт многофункциональный диагностический центр с применением новейшего японского медицинского оборудования. Помимо инвестиций в оборудование, компаниями «Caspian Medical», «Kitahara International Hospital» при содействии «Medical Excellence Japan» и «Nippon Investment Operating Company» будут налажены подготовка и стажировка казахстанских медицинских специалистов в Японии. Центр позволит развивать медицинский туризм для пациентов не только из Казахстана, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. На проект планируется потратить 25 млн долларов США.

В рамках развития Международного финансового центра «Астана» японские компании «Smart Eco System», «Number 1 Solution», «S Objects», «Nippon Investment Operating Company» запустят проект по цифровизации и внедрению блокчейн-технологий в промышленности, сельском хозяйстве, инфраструктуре и коммуникациях на основе японской технологии «Wi-Sun & Wi-Ran». Кроме того, в рамках МФЦА будет запущена криптовалютная биржа на платформе «Security Token Offering». Первоначальный этап потребует 13 млн долларов США.

Японские компании «Nippon Investment Operating Company», «Snin EiTec» совместно с казахстанской «Умирзак-Сервис» договорились построить завод по производству металлических изделий для нефтедобывающей, горнодобывающей и строительной промышленности стоимостью 8 млн долларов США в Атырауской области.

Посол Ерлан Баударбек-Кожатаев отметил, что, несмотря на экономическую турбулентность, вызванную пандемией коронавируса COVID-19, японские инвесторы выражают заинтересованность в выгодных инвестиционных условиях, созданных в Казахстане. По его словам, договоренности по реализации данных проектов свидетельствует о потенциале сотрудничества между субъектами малого и среднего бизнеса, которые, в частности, в Японии составляют 99,7% от количества компаний и формируют около 50% ВВП страны. В целом, Япония является одним из крупнейших инвесторов Казахстана с валовыми инвестициями более 7,3 млрд долларов США с 1993 года.