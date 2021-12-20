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    Медалью «Лучший молодой ученый – 2021» награждена девушка-полицейский

    20 Декабря 2021, 22:50

    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Медалью «Лучший молодой ученый – 2021» награждена девушка-полицейский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Научный сотрудник Центра по исследованию проблем криминалистического обеспечения деятельности ОВД НИИ Карагандинской академии капитан полиции Гульдана Шакаримова приняла участия в конкурсе «Лучшие молодые ученые–2021» среди стран Содружества Независимых Государств. Мероприятие было приурочено празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан. На конкурс была отправлена научная статья на тему «Криминалистикалық портреттік зерттеулерде бейнебақылау жүйелерін қолдану перспективалары» («Перспективы применения систем видеонаблюдения в криминалистических портретных исследованиях»), получившая высокую оценку жюри.

    Гульдана награждена Дипломом I степени, нагрудной медалью «Лучший молодой ученый – 2021». Кроме этого, за безупречную службу в органах внутренних дел, высокие достижения в области науки и профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни была награждена благодарственным письмом приказом начальника академии.

    Гульдана Шакаримова является выпускницей Карагандинской академии МВД РК, в 2017 году окончила учебу с отличием. Трудовую деятельность начала следователем следственного отделения Октябрьского отдела полиции Департамента полиции Карагандинской области. Следователь, молодой сотрудник полиции в ходе работы раскрыла несколько многотомных эпизодов уголовных дел и показала результативную работу, которая была освещена в республиканской общественно-правовой газете «Вестник Фемиды». Для дальнейшего совершенствования профессиональной деятельности в области науки поступила в научно-педагогическую магистратуру Академии, где в 2020 году получила степень магистра юридических наук по специальности «Правоохранительная деятельность».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Наука МВД РК Караганда
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