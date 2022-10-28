Медалью имени Куляш Байсеитовой наградят артистов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 110-летия со дня рождения легенды оперной сцены, заслуженной артистки Казахстана, Народной артистки СССР, лауреата Государственных премий Куляш Байсеитовой 29 октября в «Астана Опера» состоится музыкальный вечер «Күләштің Әні», организованный республиканским общественным объединением «Союз вокалистов Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В рамках концерта состоится торжественная церемония награждения исполнителей, популяризирующих творчество Куляш Байсеитовой.

«С 2020 года по случаю знаменательных дат Союз вокалистов начал награждать талантливых певцов медалью имени Куляш Байсеитовой. Главная цель - прославить имя основоположника казахской оперы Куляш Байсеитовой. Считаю, что это действительно высокая награда», - сказала заслуженный деятель Казахстана, пианистка Раушан Бескембирова.

Ранее Союз вокалистов наградил этой медалью таких известных казахстанских и зарубежных оперных певцов, как Бибигуль Тулегенова, Хорлан Калиламбекова, Канат Омарбаев, Шахимардан Абилов, Барсег Туманян, Ева Мартон. Все они являются членами этого общественного объединения.

На концерте выступят солисты театра, слушатели Международной оперной академии Astana Opera и приглашенные артисты областных филармоний, в частности, заслуженная артистка Казахстана Шолпан Дукумбаева (г. Кокшетау), заслуженная артистка Казахстана Нурияш Оспанова (г. Атырау). Кроме того, в этот вечер на сцену выйдут маэстро Марат Айтимов (г. Актобе), вокалистка Шымкентского городского театра оперы и балета Айгуль Азатова и другие. В яркой программе вниманию зрителей будут представлены красивые и мелодичные песни из репертуара Куляш Байсеитовой.

Праздничной частью вечера станет торжественное награждение участников концерта за весомый вклад в развитие искусства страны.