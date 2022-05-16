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      История Казахстана

    Медалью имени Хиуаз Доспановой наградили жителей Атырауской области

    16 Мая 2022, 01:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в рамках празднования 100-летия со дня рождения Халық қаһарманы Хиуаз Доспановой состоялось торжественное собрание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фронтовыми песнями гостей встречал духовой оркестр областной филармонии. Собравшимся представили подготовленную областным историко-краеведческим музеем выставку, посвященную героям Великой Победы и кавалерам ордена «Данк».
    На торжественном мероприятии, посвященном первой женщине-летчице казахского народа, гости посмотрели видеофильм о ее жизни и деятельности.
    «Отважная Хиуаз Доспанова совершила более трехсот боевых полетов, участвуя в бомбардировках многих стратегически важных вражеских объектов. Она ни разу не покинула поле боя, несмотря на неоднократные тяжелые ранения. Победу она встретила в Берлине. Нам важно помнить о героическом прошлом нашего народа, на их подвигах воспитывая подрастающее поколение. Памятные мероприятия, посвященные 100-летию Хиуаз, направлены на привитие молодежи чувства патриотизма, чести и ответственности», - сказал на собрании аким области Серик Шапкенов.
    В ходе мероприятия 10 человек наградили медалью имени общественного деятеля Хиуаз Доспановой. В рамках юбилея героини призерам открытого Западного регионального турнира по таэквондо, областного конкурса молодых акынов и патриотической песни вручены нагрудные знаки «Хиуаз Доспанова».

    Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом, подготовленным местными талантами.

    Ранее сообщалось, что в Атырау отмечают столетний юбилей казахстанской летчицы Хиуаз Доспановой.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
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