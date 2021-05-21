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    Медалью Гагарина награждены представители Казкосмоса

    21 Мая 2021, 12:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Азамат Батыркожа поздравил сотрудников Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК с международной наградой – медалью «60 лет полета первого человека в космос», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За содействие в деле развития города Байконура и в связи 60-летием со дня полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина, памятной медалью администрации города Байконура были награждены председатель Аэрокосмического комитета (АКК) МЦРИАП Баубек Оралмагамбетов, пресс-секретарь АО «Республиканский центр космической связи» Сара Нургалиева и заместитель председателя Аэрокосмического комитета Галымжан Данбаев.

    Награды по поручению главы администрации города Байконура Константина Бусыгина и специального представителя Президента РК на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова вручил начальник управления аппарата спецпредставителя Жасулан Абатов.

    «Желаю награжденным медалью Гагарина - молодым руководителям Казкосмоса а также признанному летописцу казахстанского космоса - собкору МИА «Казинформ» на комплексе «Байконур» новых успехов, дальнейшего развития Байконуру», -отметил в своем поздравлении А. Батыркожа.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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